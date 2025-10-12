Estreno de La Granja VIP EN VIVO: Cobertura minuto a minuto de la primera gala hoy domingo 12 de octubre

Estamos a punto de iniciar el gran estreno de la primera gala de La Granja VIP, donde 16 celebridades entrarán a un lugar donde dejarán todos los lujos atrás y tendrán que pasar diversos retos para poder llegar a la gran final y gozar de un jugoso premio.

Este domingo 12 de octubre conoceremos a las 5 celebridades que no se han anunciado y esto sucederá durante el estreno del programa, el cual es a las 8:00 p.m. en punto, así que alista tu botana, ponte botas y sombrero, que estamos a nada del momento estelar de la noche.