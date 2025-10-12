Estreno de La Granja VIP EN VIVO: Cobertura minuto a minuto de la primera gala hoy domingo 12 de octubre
Disfruta de la cobertura totalmente en vivo del gran estreno de La Granja VIP, donde viviremos grandes emociones y sorpresas.
Estamos a punto de iniciar el gran estreno de la primera gala de La Granja VIP, donde 16 celebridades entrarán a un lugar donde dejarán todos los lujos atrás y tendrán que pasar diversos retos para poder llegar a la gran final y gozar de un jugoso premio.
Este domingo 12 de octubre conoceremos a las 5 celebridades que no se han anunciado y esto sucederá durante el estreno del programa, el cual es a las 8:00 p.m. en punto, así que alista tu botana, ponte botas y sombrero, que estamos a nada del momento estelar de la noche.
La Granja VIP EN VIVO
¿Cuáles son las celebridades confirmadas para entrar a La Granja VIP?
Después de que se confirmó a Alfredo Adame como el primer granjero. Se dieron a conocer otros nombres que han sido una total sorpresa para el público, ya que pueden existir diversos factores para que puedan crear alianzas o traiciones entre ellos.
Desde personalidades de la televisión, hasta creadores de contenido, todos ellos estarán en La Granja VIP:
Alfredo Adame
Jawy Méndez
Alberto del Río
Kim Shantal
Carolina Ross
Lis Vega
Kike Mayagoitia
Sandra Itzel
Omahi
César Doroteo
Manola Díez
¿Quién fue la primera celebridad revelada para La Granja VIP?
Hace un par de meses se dio a conocer el nuevo proyecto de TV Azteca, La Granja VIP y todos quedaron sorprendidos con el anuncio, ya que es un formato totalmente nuevo para la televisión en México.
Semanas después del anuncio, se llevó a cabo la primera revelación, con la cual muchos se quedaron con el ojo cuadrado, ya que Alfredo Adame, fue la celebridad en darle apertura a las siguientes celebridades.
Alfredo Adame promete darle un sabor único a La Granja VIP con su estilo, actitud y personalidad irreverente que podrá causar conflicto en el aislamiento, o no.
¿Dónde ver el estreno de La Granja VIP?
Estamos a unas horas de iniciar La Granja VIP y puedes disfrutarla totalmente gratis por la señal de Azteca UNO y, por supuesto, en nuestro sitio oficial de TV Azteca. Recuerda que también estará disponible en la plataforma de streaming de Disney Plus.
A partir de las 8:00 p.m. podrás ver la primera gala del reality que te hará vivir emociones únicas y posteriormente, las cámaras del 24/7 se activarán para que no te pierdas ni un detalle de todo lo que se vivirá dentro de la granja.