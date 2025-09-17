Adal Ramones se emociona con La Granja VIP, donde el glamour queda fuera y manda el trabajo duro
Adal Ramones se emociona al conducir La Granja VIP, donde las celebridades deberán ensuciarse y trabajar duro para ganar.
Adal Ramones no oculta su entusiasmo por ser el conductor de La Granja VIP, un proyecto que lo tiene más que ilusionado. El presentador aseguró que lo que más le emociona es convivir con los animalitos del rancho y ser parte de una emisión que rompe con lo habitual, ya que las celebridades no estarán en un entorno controlado, sino que tendrán que ensuciarse, trabajar y esforzarse al máximo para demostrar de qué están hechos.
