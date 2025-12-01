inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
La Granja VIP 24/7
Video

AMANECIMOS BRAVOS: Fabiola Campomanes enfrenta a Eleazar Gómez y lo acusa de lanzarle indirecta. "¿Tienes algo que decirme?”

“No necesito ser Capataz para estar poniendo ojo a los que no hacen nada”, fue una de las frases de Eleazar Gómez que hizo enojar a Fabiola Campomanes.

La Granja VIP 24/7
Compartir
  •   Copiar enlace

Eleazar Gómez estaba haciendo un discurso ante las cámaras sobre “los que no trabajan”, cuando Fabiola Campomanes intervino para cuestionarle si lo decía por ella y confrontarlo por lanzar supuestas indirectas. “Siempre te he visto trabajar aquí", le responde Eleazar.

La Granja VIP
Fabiola Campomanes
Eleazar Gómez
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×