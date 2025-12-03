inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
La Granja VIP 24/7
Video

A unas horas de La Asamblea, Kim Shantal se sincera y muestra VULNERABLE. “He aprendido a defenderme”

Kim Shantal admite que no quiere que ningún integrante del “Team Cacaraqueo” termine saliendo en la semana 8 de La Granja VIP.

La Granja VIP 24/7
Compartir
  •   Copiar enlace

Mientras todos comienzan a alistar sus estrategias para La Asamblea de este miércoles 3 de diciembre, Kim Shantal se tomó un momento para mostrarse vulnerable ante las cámaras porque la competencia se vuelve cada vez más difícil. Sin embargo, dice que ha aprendido a defenderse con “tantas cosas malas” y “tanta gente abusiva” con la que se ha encontrado.

La Granja VIP
Kim Shantal
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×