Jawy Méndez no quiere medias tintas con Alfredo Adame en La Granja VIP: ¡dupla o explosión!

Jawy Méndez llega a La Granja VIP consciente de que su personalidad y la de Alfredo Adame podría chocar en cualquier momento debido a que ambos son muy explosivos y advierte que no habrá punto medio con ellos: ¡pueden aliarse o volverse enemigos en la competencia!

¿Jawy Méndez prevé controversias con Alfredo Adame en La Granja VIP?

En una entrevista con TV Azteca donde la sinceridad y el buen humor se hicieron presentes a cada momento, Jawy Méndez dejó claro que él no llega a La Granja VIP a discutir y mucho menos a intercambiar golpes con Alfredo Adame , pero tampoco se dejará amedrentar: ¡le sabe a los realities y eso le da una ventaja!

“Yo no voy con miedo, voy capaz de divertirme incluso con Alfredo Adame (…) o sea, yo estoy seguro de que su personalidad con la mía o hacen una dupla gigantesca o sacamos chispas”, consideró.

El influencer y peleador de artes marciales mixtas consideró que los términos medios con el “Golden boy” no tendrán cabida en la granja más sensacional de TV Azteca porque sus personalidades son así, ¡mucho odio o mucho amor!

“No va a haber término medio (con Adame), va a ser un extremo o el otro y pues ahora sí que como el reality vaya marchando se va a ir dando (…) él también es un tipo que entra sin expectativas, entonces los dos estamos listos o para llevarnos bien o para llevarnos ¡de la patada!”, adelantó.

En redes sociales, los fans se ilusionaron con la posibilidad de una posible pelea entre estos dos polémicos granjeros; sin embargo, a lo mejor nos dan la sorpresa y en lugar de ello se hacen amigos: ¿pensaste en ese escenario?

¿Qué opinas, Jawy Méndez y Alfredo Adame te laten más como amigos o como rivales? ¡En una competencia tan intensa y con tanto trabajo duro, todo podría ocurrir: una alianza súper poderosa o el conflicto más impactante con todo y traiciones!

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?

El estreno de La Granja VIP con Jawy Méndez y Alfredo Adame como parte de las 16 celebridades confirmadas para unirse a este reto único en la televisión mexicana tendrá lugar el próximo domingo 12 de octubre del 2025 a las 08:00 de la noche a través de la señal de Azteca UNO: ¡las transmisiones 24/7 en Disney+ serán espectaculares!