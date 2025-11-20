‘El Patrón’ y Kike Mayagoitia ‘descifran’ el plan de Sergio Mayer Mori en La Granja VIP: "Él está moviendo los hilos”

La nominación de Kike Mayagoitia a manos de Lis Vega en la Asamblea de anoche ha desatado todo tipo de especulaciones al interior de La Granja VIP, pero posiblemente lo más sorpresivo de la situación fue que ocurrieron en la alianza más numerosa del reality show y para muestra está la conversación que tuvieron 'El Patrón' Alberto del Río y el conductor de 'Venga la Alegría'.

"Si me quedo, mi estrategia va a cambiar": Kike tomaría distancia

Los peones aprovecharon un momento durante sus labores en el huerto de La Granja VIP para intercambiar impresiones de lo ocurrido en la ceremonia de ayer, pues todo parece indicar que la nominación de última hora de Mayagoitia no era parte del plan.

'El Patrón' le compartió a su compañero que todo parecería indicar que Sergio Mayer Mori estaría detrás de la decisión de Lis Vega, pues el ex Capataz le habría pedido a la cubana que si tuviera la opción de sacar a algún aliado del cuadro de nominados tendría que elegir a Kim Shantal.

El conductor de 'Venga la Alegría' consideró que la teoría tendría mucho sentido tomando en cuenta que Lis no le hizo saber el plan y que durante toda la mañana ha tenido una actitud inusual con él.

Ambos peones coincidieron en que el ex Capataz tendría la intención de sacarlos porque son "los únicos que le pudieran darle batalla y ganarle" y buscaría colocarlos en el cuadro de nominados, al menos de manera sutil. Además, pensaron que si Sergio consiguiera la victoria en el desafío de salvación de esta noche y mañana sacara a Kim Shantal de la placa de nominados se confirmaría su teoría.

El luchador cuestionó la posición de Lis Vega a estas alturas del juego, mientas que el conductor se mostró molestó porque "no le ha dado la cara" para explicarle la situación.

Ante este escenario, Kike afirmó que si se queda la siguiente semana en La Granja VIP cambiaría completamente de estrategia, señalamiento con el que coincidió Alberto del Río, el cual dejó ver que solamente haría equipo con el conductor.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche se realizará un nuevo desafío de salvación que permitirá sacar a Kim Shantal, 'El Patrón' Alberto del Río, Sergio Mayer Mori, Alfredo Adame o Kike Mayagoitia del cuadro de nominados y la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en La Granja VIP, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 del reality show en Disney+.

