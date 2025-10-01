¡Moda vaquera! Los tips de Venga la Alegría para lucir un look texano al estilo de La Granja VIP

La Granja VIP es mucho más que un reality show : es toda una experiencia que promete incluso imponer una nueva tendencia de moda, el Western style… ¡así puedes lograrlo con prendas que puedes encontrar en tu clóset, sólo necesitas checar los tips que Venga la Alegría recomendó para ti!

¿Cómo lograr un look vaquero al estilo La Granja VIP?

En “Ponte bonita”, uno de los segmentos consentidos de Venga la Alegría en el que expertos en moda y belleza comparten importantes consejos para darle un plus a tu imagen, se compartieron algunos hacks que te servirán mucho para acaparar miradas el día del estreno de La Granja VIP: ¡únete al estilo vaquero con estos sencillos pasos en el que desempolvar la ropa es la táctica principal!

COLORES OSCUROS: El negro es un básico y, por ello, en “Ponte bonita” propusieron desempolvar prendas de este color como blusas y jeans.

LA GAMUZA, UN CLÁSICO: Si los pantalones de mezclilla no son lo tuyo, entonces tu look vaquero podría complementarse con chalecos y faldas de gamuza... ¡si tienen flequillos, es mucho mejor!

ACCESORIOS WESTERN: Encontrar corbatines al estilo Western y cinturones con detalles metálicos o anchos con hebillas plateadas, así como sombreros olvidados en el armario, no tendría por qué convertirse en un problema... ¡todo para complementar!

SHORTS Y CHALECOS DE GAMUZA COMBINAN BIEN: Otra opción es usar un short en colores claros o café junto con tu chaleco de gamuza y tu sombrero texano... ¡la imaginación y la creatividad son lo más importante para estar a la moda!

BOTAS O BOTINES: ¡Infaltable! Las botas o botines deben formar parte, sí o sí, de tu outfit vaquero para darle la bienvenida a La Granja VIP.

En redes sociales como TikTok es posible encontrar videos cortos para obtener más ideas de moda vaquera, por lo que es una buena idea comenzar desde ya a crear tus ideas para el rodeo, el establo o el huerto ... ¡arre!

Hasta ahora La Granja VIP confirmó a su equipo de conductores y críticos, así como a 8 de las 16 celebridades que participarán, por lo que las sorpresas están muy lejos de terminar en el corral; ¡sigue todas las redes sociales del reality para no perderte ni un detalle!

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?

Si tienes botas, chalecos de gamuza, sombreros y jeans que necesites sacar de tu armario para desempolvarlos y estar totalmente conectada con la onda de La Granja VIP, entonces es hora de que lo hagas.

El estreno de este increíble reality show de TV Azteca está confirmado para el próximo 12 de octubre del 2025 a la 08:00 de la noche a través de la señal de Azteca UNO: ¡no te pierdas las transmisiones 24/7 en Disney+!