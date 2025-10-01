César Doroteo se prepara en el gym para La Granja VIP: “Más mamado que El Patrón”

El influencer César Doroteo, una de las celebridades confirmadas para unirse al reto extremo de La Granja VIP , compartió en sus redes sociales un breve momento en el gimnasio para demostrar que llegará al reality completamente listo para los retos físicos... ¿pero también tendrá la suficiente fortaleza mental?

¿Cómo se prepara César Doroteo para La Granja VIP?

El carismático Teo, quien cuenta con 392 mil seguidores en su cuenta de Instagram, es consciente de que llega a La Granja VIP a competir con auténticos “monstruos” del fitness como Alberto del Río “El Patrón” y Kike Mayagoitia, por lo que comenzó desde ya a ganar músculos para estar a la altura de sus compañeros.

Hace unas horas, Teo se hizo presente en sus historias de Instagram para mostrar cómo levanta una barra con peso para tonificar su pecho, sus hombros y los bíceps en medio de un ambiente motivador, mucho humor y un guiño gracioso que hizo sonreír a más de un internauta.

INSTAGRAM/cesardoroteo

"¿Cómo ponerme más mamado que El Patrón y Quique Mayagoitia antes de que comience La Granja VIP? Google: voy a tener suerte”, escribió el influencer para acompañar el reel que desató toda clase de reacciones entre sus fans.

César Doroteo no es el único granjero que comenzó con sus trabajos tanto físicos como mentales antes del encierro de La Granja VIP: Jawy Méndez también se puso en “modo vaquero” y le pidió tips de supervivencia campestre a sus fans además de que publicó varios carruseles de fotos en los que aparece al lado de animales como cerdos, gallinas y caballos.

Alfredo Adame, por su parte, no se quedó atrás y se animó a entrar a un establo de verdad para ensuciarse con las labores más pesadas de La Granja VIP : en el video disponible en su Instagram, se ve cómo el “Golden boy” alimentó al ganado, recogió estiércol con una pala, movió fardos de paja, limpió el establo y hasta ordeñó una vaca... ¡no quiere dejar nada a medias!

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?

Como ves, cada granjero aprovecha su tiempo para prepararse rumbo a la aventura más extrema e importante de sus vidas: La Granja VIP, el reality show de TV Azteca que se estrenará el próximo 12 de octubre del 2025 a través de la señal de Azteca UNO a las 08:00 de la noche.