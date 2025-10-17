Manola Díez revela cómo conoció a su actual esposo. “No había modo de encontrarnos”
Manola Díez cuenta a los granjeros que ella y su actual esposo eran vecinos, y se encontraron en un día que ella no se arregló en lo absoluto.
Manola Díez se animó a contarle a los granjeros la historia de cómo conoció a su actual esposo, Alejandro, quien era su vecino en el edificio donde vivía. Una zona de WiFi, un juego de dados y nada de ganas en su outfit, fue lo que dio inicio a su historia de amor.
