La IA te dice qué tarea de La Granja VIP te toca hacer según tu mes de nacimiento: ¿te animas?

Vivir la experiencia de La Granja VIP no es sólo ponerse sombrero, escuchar música country todo el día, cumplir dinámicas y lanzar “patadas de bicicleta” al estilo Alfredo Adame : hay que ponerse las botas, el sombrero y trabajar de sol a sol, ¿pero qué labor campestre te tocaría hacer según tu mes de nacimiento?

¿Qué te tocaría hacer en La Granja VIP según tu cumpleaños?

Al preguntarle a la herramienta de Inteligencia Artificial (IA) Google Gemini sobre las labores granjeras que le corresponderían a una persona según el mes en el que cumple años, esto fue lo que nos respondió: ¡no empujen, que hay de todo para todos!

ENERO: Si naciste en enero, te toca cuidar del gallinero , sobre todo porque es el mes más frío y las gallinas necesitan cuidados extra: ¡recuerda estar atento a recoger huevos ya que hasta podrían congelarse!

FEBRERO: Para los que cumplen años en febrero, se les asignó la preparación de la tierra para los meses de siembra que vienen; es decir, ararla, abonarla y limpiar los canales de riego.

MARZO : Si naciste en marzo, vas a sembrar las primeras semillas de la temporada para aprovechar la llegada de la primavera al máximo, ¡algo súper importante, pero agotador!

ABRIL : Para aquellas personas nacidas en abril se les asignó el trabajo más tierno: ¡cuidar de los animalitos recién nacidos! Este mes es el favorito para la crianza de ganado y qué mejor que cuidar de los amigos más vulnerables.

MAYO: A los que nacieron en mayo les toca meterse al huerto para deshierbar y regar los cultivos, una labor importante para prevenir y detectar plagas a tiempo.

JUNIO : Si tu cumpleaños cae en junio, ponte un overol porque también te toca meterte al huerto a cuidar de las frutas que, por cierto, ya estarán casi listas: ¡es tu oportunidad de cosechar las primeras fresas y cerezas de la temporada!

JULIO : Con julio llegan las primeras cosechas, así que te encargarás de recolectar el trigo, maíz y girasol , además de que debes preparar los costales y los graneros para almacenarlos... ¡uf!

AGOSTO: A los nacidos en agosto les toca preparar y almacenar el heno, una tarea fundamental ya que así se asegura el alimento del ganado en los duros meses de invierno: ¡a agarrar el rastrillo!

SEPTIEMBRE : Para los que nacieron en este mes, la IA les preparó una tarea súper otoñal: recoger tubérculos como papas, zanahorias y nabos , así como las sabrosas calabazas .

OCTUBRE : El frío se acerca con fuerza, por lo que a las personas que nacieron en octubre les tocará preparar los establos, reforzarlos y cuidar de que los animales estén cómodos para el temporal.

NOVIEMBRE: Si naciste en noviembre, te tocará darle mantenimiento a todas las herramientas y maquinaria agrícola: tras las lluvias y la cosecha, es hora de poner aceite, reparar motores, sacar filo y hacer limpieza general.

DICIEMBRE: Para los nacidos en diciembre no hay trabajo físico, pero sí estrategia: les toca planificar qué se hará para el siguiente año y eso significa hacer inventarios de semillas, calcular qué se sembrará en cada campo y diseñar presupuestos.