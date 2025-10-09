Kike Mayagoitia hace reír con un divertido “expectativa vs realidad” a 3 días de La Granja VIP.

Kike Mayagoitia continúa haciéndonos reír con sus divertidas publicaciones antes del estreno de La Granja VIP en TV Azteca: ¡en esta ocasión, el conductor de Venga la Alegría nos sorprendió con un “expectativa vs realidad” que demostró cómo va a sufrir a la hora de entrar al corral!

¡Lo que le mortifica a Kike Mayagoitia previo al arranque de La Granja VIP! TV Azteca [VIDEO] Kike Mayagoitia, el octavo granjero de La Granja VIP, reveló qué es lo que más le mortifica del reality. ¿Provocarán su ‘lado animal’? ¡No pierdas detalle!

¿Cuál fue el video “expectativa vs realidad” de Kike Mayagoitia que se viralizó antes de La Granja VIP?

Desde que fue destapado de forma oficial como granjero, Kike Mayagoitia se ha mantenido muy ocupado en sus redes sociales con divertidas publicaciones granjeras para calentar los ánimos, pero también para pedir el apoyo de su fandom previo al esperado arranque de La Granja VIP.

Hace unas horas, por ejemplo, nuestro adorado Kike nos sorprendió con un video elaborado con inteligencia artificial (IA) en donde en un inicio se imagina entrando como todo un “rey del corral”... ¡la realidad fue mucho peor, pues varias cabritas comenzaron a perseguirlo!

“Y la verdad es que no soy tan fuerte como yo pensaba…", reflexionó Kike en su post que, hasta ahora, acumula más de 1400 Me Gusta... ¡sus seguidores se divirtieron mucho con este video en el que Mayagoitia aceptó que tal vez La Granja VIP no sea un reto tan sencillo después de todo!

Con más de 286 mil seguidores en Instagram y un sólido fandom que no se pierde una sola de sus apariciones en el programa Venga la Alegría, Kike Mayagoitia se encamina a ser uno de los granjeros que más contenido viral nos regale durante su estadía... ¿su carisma le bastará a la hora de la verdad o requerirá de algo más para avanzar?

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?

La Granja VIP se estrena el próximo 12 de octubre del 2025 a las 08:00 de la noche a través de la señal de Azteca UNO: ¡no te pierdas las transmisiones 24/7 de este reality extremo en la plataforma de streaming Disney+ !

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: