Así se despidieron los tiktokers de La Granja VIP: FOTO grupal, abrazos, trends y risas

La Granja VIP TikTok llegó a su fin luego de 24 horas llenas de aventuras , trabajo, desafíos, chismes y hasta amistades nuevas: ¡nuestros tiktokers entraron con toda la actitud y dijeron adiós con una vibra increíble! Esta fue la foto grupal con la que se despidieron de la aventura.

¿Cómo se despidieron los creadores de contenido de La Granja VIP TikTok?

El último día de nuestros carismáticos 16 tiktokers elegidos para vivir en La Granja VIP arrancó desde muy temprano con el canto del gallo y, luego de un divertido desayuno en el que algunos de los influencers soltaron más chismecitos de su vida y su carrera en los medios digitales, se prepararon para dejar las instalaciones.

¡El buen humor no se detuvo ni siquiera en los últimos minutos de los influencers como granjeros! Para irse con un buen sabor de boca y dejarle toda la buena vibra a las celebridades que habitarán ahí en unos días, los tiktokers se vistieron con sus mejores looks vaqueros y sacaron sus mejores pasos de baile al ritmo del tema oficial de La Granja VIP.

Al final, en medio de las risas, todos los influencers que vivieron la experiencia de La Granja VIP TikTok se tomaron una tierna foto grupal para demostrar que el reality los unió más que nunca: ¡algunos ni siquiera se conocían y ahora van que vuelan para convertirse en grandes amigos!

Como ves, La Granja VIP TikTok se convirtió en un exitazo viral que nos dejó de todo: pudimos ver cómo luce por dentro, conocer a los animalitos que la habitan, escuchar el canto del gallo que servirá como alarma y para reunir a los concursantes, vimos también cómo serán las Asambleas y también uno de los desafíos... ¡fue una experiencia muy, pero muy completa!

Los influencers, claro, no perdieron la oportunidad de compartir divertidas fotos y videos para mostrarle a sus seguidores todo lo que vivieron en esta “probadita” del reality show que promete convertirse en todo un acontecimiento para la televisión mexicana... ¡gracias a todos ellos!

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?

La Granja VIP se estrena el próximo 12 de octubre del 2025 a las 08:00 de la noche a través de la señal de Azteca UNO: ¡no te pierdas las transmisiones 24/7 de este reality extremo que llegarán a la plataforma Disney+ con la experiencia completa!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: