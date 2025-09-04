¡Ordeñar una vaca será todo un reto en La Granja VIP! Algunas claves de esta interesante tarea

Ordeñar vacas, recoger huevos y cuidar de un huerto forman parte de algunas de las actividades que veremos en La Granja VIP en cuestión de días: ¿pero a qué retos se enfrentarán las celebridades al momento de obtener un vaso de leche? ¡Las cosas se pondrán complicadas en el reality de TV Azteca!

¿Qué claves para ordeñar una vaca le servirán a las celebridades de La Granja VIP?

Las celebridades que acepten participar en La Granja VIP seguramente deberán ordeñar una vaca como parte de sus faenas campestres en el día a día , ¡y es que aquí no hay privilegios! Por ello aquí te tenemos algunos aspectos a tomar en cuenta de acuerdo con el portal de la firma Ceva Salud Animal.

LIMPIEZA: ¡Todo debe estar totalmente perfectamente higienizado! Desde el establo de las vacas hasta las manos de la persona que vaya a ordeñar: la limpieza y desinfección del espacio y herramientas son clave para prevenir infecciones tanto en el animalito como en las personas.

¡AGUAS CON LAS MALAS VIBRAS!: Las vaquitas sí son muy susceptibles al mal ambiente en el corral, por lo que lo ideal sería que nuestras celebridades les proporcionen un clima de relax, bienestar y buena onda para que estén más tranquilas; de esta forma, aseguraron los expertos, la leche saldrá más fácil de las ubres.

EL EQUIPO: Para ordeñar una vaca a mano, es indispensable contar con herramientas básicas como una cubeta para recolectar la leche, un banquito, guantes, paños húmedos, embudos, filtros de leche y, claro, recipientes con tapas para el almacenamiento.

LA ORDEÑA: Muchos ordeñadores lubrican sus manos con aceite de coco para facilitar la estimulación de las ubres; la leche sale cuando los dedos índice y pulgar aprietan el pezón de arriba a abajo para que la leche fluya; ¡nada de tirones o sacudidas, eso no sirve! Otra cosa a tomar en cuenta es que los primeros chorritos de leche van al piso, pues esos tienen una mayor cantidad de bacterias.

¿Qué pasó con los pollitos de La Granja VIP que llegaron a Venga la Alegría?

A mediados de agosto, el foro de Venga la Alegría se engalanó con la llegada de tres tiernos pollitos que formarán parte de La Granja VIP, lo que los transformó en todas unas celebridades.

Como te comentamos acá, los pollitos llegaron en una cajita de crianza especial que los mantiene cómodos y calientes en lo que se fortalecen: ¡cuando los veamos en La Granja VIP seguro estarán más grandes y listos para desafiar a los granjeros con sus travesuras!

