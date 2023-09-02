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FOTOS | Revive el primer juicio y destierro de La Isla 2023

¿Te perdiste el primer juicio de la Isla? Aquí te traemos en fotos todos los detalles de lo que sucedió con los desafiantes que jugaron la última batalla.

Por: Cinthia Aguilar

La Isla Desafío en Turquía 1 de septiembre 2023
La Isla Desafío en Turquía 1 de septiembre 2023
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