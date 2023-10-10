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FOTOS | Lucero Mijares tenía un "crush" con Peso Pluma, ¡pero la desilusionó!

La hija de Mijares y Lucero se mostró triste cuando se enteró de algo que no le gustó sobre “La Doble P”, ¡porque era su “crush”. Te contamos en fotografías.

Por: Ana Patricia Pérez

Lucero risa.jpg
Peso Pluma tomando.jpg
Lucero selfie.jpg
Peso Pluma con Becky.jpg
Lucero salto.jpg
Peso Pluma festejando.jpg
Lucero saltando.jpg
Peso Pluma feliz.jpg
Lucero sentada.jpg
Peso Pluma en concierto.jpg
Lucero y Mijares.jpg
Peso Pluma cantando.jpg
Lucero y el Capi.jpg
Peso Pluma bailando.jpg
Lucero posando.jpg
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