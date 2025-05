Margarita Portillo admite que está enferma y deprimida

En abril pasado se cumplieron dos años de la partida de Andrés García y la situación alrededor de su familia en general se encuentran en pleitos. Ante eso, es difícil continuar con la partida de un ser amado. Y justamente esa es la vida que está enfrentando Margarita Portillo, que declaró que está en una situación bastante apremiante como persona.

La familia del primer actor siempre estuvo envuelta en polémicas, y cuando Andrés partió, dichas circunstancias continuaron. Incluso hemos escuchado a Roberto Palazuelos con palabras muy frontales hacia la última esposa de García, que supuestamente se ha escondido para no concretar la lectura y ejecución del testamento.

¿Margarita está delicada en su estado de salud?

En una entrevista concedida en días recientes, Margarita habló extensamente de la situación que vive en estos momentos. Descansando en Acapulco, dijo que le gusta estar en su casa. Sin embargo, aclaró que se vio afectada en su salud con todo lo vivido alrededor de la pérdida de Andrés García. Declaró abiertamente que está deprimida y con dificultades médicas.

Primero indicó que ya está recibiendo ayuda profesional, porque no quiere salir de su casa. Incluso hay días que se la pasa encerrada en su cuarto. Por esta situación está viendo a un psicólogo y un psiquiatra. Mientras que también indicó que tiene problemas con la hipertensión. Indicó que ante los conflictos, su presión se dispara hacia arriba de manera muy abrupta.

¿Quién cuidó de Andrés García en sus años finales?

Los diversos reportes indicaron que la persona que estuvo completamente involucrada en dicha labor, fue Margarita Portillo. El temperamento del actor incluso afectaba a su propia esposa, que debía dormir en otro cuarto porque Andrés no quería ver a nadie. De los hijos del nacido en República Dominicana se dice que realmente no estuvieron atentos, aunque siempre han declarado que Margarita se apropió de su papá y no les dejaba hacer nada.

