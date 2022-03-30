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FOTOS | Christian Nodal se deja ver al lado de una exuberante rubia.

En redes sociales los usuarios han señalado que la mujer es nada más y nada menos que la escort Mariana Ríos.

Por: TV Azteca

Christian Nodal muy serio..jpg
Christian Nodal con sombrero..jpg
Christian Nodal con Micky..jpg
Christian Nodal cantando..jpg
Christian Nodal con su guitarra..jpg
Christian Nodal con señal de amor y paz..jpg
Christian Nodal con nuevos tatuajes..jpg
Christian Nodal con gorro..jpg
Mariana Ríos ¿el nuevo amor de Nodal_.jpg
Mariana Ríos, supuesta novia de Nodal..jpg
Christian Nodal con lentes..jpg
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Belinda y Christian Nodal reloj.jpg
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Belinda y Christian Nodal la voz.jpg
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Belinda y Christian Nodal premios.jpg
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Belinda y Christian Nodal dia de muertos.jpg
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Belinda y Christian Nodal tiernos.jpg
Belinda y Christian Nodal de negro.jpg
Belinda y Christian Nodal felices.jpg
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Belinda y Christian Nodal flores.jpg
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