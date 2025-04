Maryfer Centeno revela si la firma de Julián Figueroa en testamento fue falsificada

El nombre de Marco Chacón se ha vuelto tendencia en las últimas semanas y, ahora, lo anterior se debe a ser uno de los posibles responsables de la hipotética firma falsificada que se habría colocado en el testamento de Julián Figueroa, famoso que perdió la vida el pasado 9 de abril del 2025. Ahora bien, ¿qué opina Maryfer Centeno al respecto de esta situación?

Los abogados de Imelda Garza Tuñón, viuda de Julián Figueroa, aseguran que la firma del hijo de Maribel Guardia que se refleja en el testamento no coincide con la que este realizó en otros documentos tales como su pasaporte o la credencial de elector. En ese sentido, se ha tachado a Marco Chacón como uno de los principales responsables de este hecho, lo cual sugiere un delito importante en el país.

Marco Chacón reveló a Venga la alegría que es falso que haya atentado de manera violenta contra Julián Figueroa. “Siempre hubo una relación de respeto”, comentó Chacón. pic.twitter.com/mhgMEck8PM — Vaya Vaya (@vayavayatv) April 3, 2025

¿Firma de Julián Figueroa en su testamento fue falsificada?

Aprovechando el impacto que tiene en sus redes sociales, Maryfer Centeno compartió un video en TikTok en donde se pronuncia ante esta situación. En primera instancia, la grafóloga sentenció que, con base en los documentos mostrados (mismos que no son originales), sí puede notar ciertas señas que son diferenciales entre esta firma y las otras que Julián Figueroa hizo en vida.

En otras palabras, Maryfer Centeno, a través de un análisis grafoescritural, dio a conocer que sí existen elementos lo suficientemente técnicos para distinguir que existen dos firmas distintas. De igual forma, declaró que su escritura es más angulosa, mientras que la otra presenta trazos más redondeados; finalmente, dijo que la presión ejercida al escribir es distinta en ambos casos, y si bien explicó que no puede confirmar lo anterior al no ser documentos oficiales, sí deja entrever que “parecen ser dos firmas de dos puños totalmente diferentes”.

¿Maryfer Centeno incursionará en el mundo del Stand Up?

En medio de esta situación, la grafóloga y creadora de contenido también sorprendió a sus seguidores al revelar que se está preparando para incursionar en el Stand Up , pues su deseo es formar parte de este mundo de la misma forma que otros influencers: “Me están dando un curso de Stand Up porque estoy preparando mi propia rutina, lo cual me tiene sumamente contenta”.