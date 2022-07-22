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FOTOS: Se acerca el gran estreno de MasterChef Celebrity 2022.

Los fogones de MasterChef Celebrity se encenderán de nuevo para recibir a 20 famosos que están listos para mostrar su sazón en la cocina más famosa de México.

Por: Redacción Azteca UNO

Tatiana regresará a la cocina más famosa de México MasterChef Celebrity.
Sarita, Alan y Diego te mostrarán lo que sucede detrás de cámaras de MasterChef Celebrity.
Margarita La Diosa de la Cumbia está lista para ponerle sabor a la cocina de MasterChef Celebrity.
Carlos Eduardo Rico está emocionado por su participación en MasterChef Celebrity 2022.
Alan viene decidido a dar todo en la cocina más famosa de México.
Talina Fernández está lista para la cocina de MasterChef Celebrity.
Nadia seguirá los consejos de su madre para triunfar en MasterChef Celebrity 2022.
La bella Lorena Herrera y Ernesto D´Alessio cambiarán los reflectores por los fogones de MasterChef Celebrity 2022.
Francisco Gattorno sabe que MasterChef Celebrity es un gran reto.
10 Alejandra T.jpg
11 Verónica del Castillo.jpg
12 Carmen Campuzano.jpg
13 Macky.jpg
14 Mauricio Mancera.jpg
15 Julio Camejo.jpg
16 Marcello Lara.jpg
17 Karla Sofía Gascón en MasterChef Celebrity.jpg
18 Pedro Moreno en MasterChef Celebrity.jpg
19 Alejandra Ávalos en MasterChef Celebrity.jpg
20 Ricardo Peralta en MasterChef Celebrity.jpg
21 Alejandra Ávalos y Ricardo Peralta.jpg
22 Alejandra Ernesto y Julio Camejo.jpg
23 Arturo López Gavito en MasterChef.jpg
24 JoséRa Castillo en MasterChef Celebrity.jpg
25 Pablo Albuerne en MasterChef Celebrity.jpg
26 Chef Betty en MasterChef Celebrity.jpg
27 Carlos Eduardo y Arturo López Gavito.jpg
28 Carmen Campuzano y Ricardo Peralta.jpg
29 Participantes MasterChef Celebrity.jpg
Tatiana, Chef Betty, Chef JoséRa y Chef Pablo.
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Tatiana regresará a la cocina más famosa de México MasterChef Celebrity.
Sarita, Alan y Diego te mostrarán lo que sucede detrás de cámaras de MasterChef Celebrity.
Margarita La Diosa de la Cumbia está lista para ponerle sabor a la cocina de MasterChef Celebrity.
Carlos Eduardo Rico está emocionado por su participación en MasterChef Celebrity 2022.
Alan viene decidido a dar todo en la cocina más famosa de México.
Talina Fernández está lista para la cocina de MasterChef Celebrity.
Nadia seguirá los consejos de su madre para triunfar en MasterChef Celebrity 2022.
La bella Lorena Herrera y Ernesto D´Alessio cambiarán los reflectores por los fogones de MasterChef Celebrity 2022.
Francisco Gattorno sabe que MasterChef Celebrity es un gran reto.
10 Alejandra T.jpg
11 Verónica del Castillo.jpg
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17 Karla Sofía Gascón en MasterChef Celebrity.jpg
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23 Arturo López Gavito en MasterChef.jpg
24 JoséRa Castillo en MasterChef Celebrity.jpg
25 Pablo Albuerne en MasterChef Celebrity.jpg
26 Chef Betty en MasterChef Celebrity.jpg
27 Carlos Eduardo y Arturo López Gavito.jpg
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Tatiana, Chef Betty, Chef JoséRa y Chef Pablo.
Tatiana regresará a la cocina más famosa de México MasterChef Celebrity.
Sarita, Alan y Diego te mostrarán lo que sucede detrás de cámaras de MasterChef Celebrity.
Margarita La Diosa de la Cumbia está lista para ponerle sabor a la cocina de MasterChef Celebrity.
Carlos Eduardo Rico está emocionado por su participación en MasterChef Celebrity 2022.
Alan viene decidido a dar todo en la cocina más famosa de México.
Talina Fernández está lista para la cocina de MasterChef Celebrity.
Nadia seguirá los consejos de su madre para triunfar en MasterChef Celebrity 2022.
La bella Lorena Herrera y Ernesto D´Alessio cambiarán los reflectores por los fogones de MasterChef Celebrity 2022.
Francisco Gattorno sabe que MasterChef Celebrity es un gran reto.
10 Alejandra T.jpg
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Tatiana, Chef Betty, Chef JoséRa y Chef Pablo.

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