FOTOS | Sabores del campo y una invitada especial en MasterChef.

La cocina de MasterChef Celebrity se trasladó al Rancho San Jacinto ubicado en Malinalco, Estado México; en este paradisiaco lugar las celebridades se enfrentaron a un complejo reto de campo en el que debían cocinar platillos en una parrilla con carbón y por si fuera poco, además de deleitar a los jueces, tenían la tarea de conquistar el paladar de una comensal más. Los chefs le dieron la bienvenida a la bella Edith Márquez, la talentosa cantante estaba muy contenta por acompañar a las celebridades en el reto de campo.

Edith Márquez probó y calificó los platillos de los cocineros de MasterChef Celebrity.

Los cocineros se dividieron en equipos para enfrentar el reto, Germán Montero y Matilde Obregón conformaron el equipo rojo y eligieron paleta de cordero para su primer plato. Laura Zapata, Stephanie Salas y Mauricio Islas se pusieron el mandil amarillo y decidieron cocinar con pierna de cordero. Mientras que Patricia Navidad y Paco Chacón formaron el equipo azul, el pollo fue la proteína que les tocó para su primera preparación.

Los equipos empezaron a cocinar de forma escalonada con 20 minutos de diferencia y cada uno de ellos tenía 60 minutos para completar la misión.

Quizá te puede interesar: Programa 15 | Rancho San Jacinto recibe a los cocineros de MasterChef.

Los primeros en llegar a la mesa fueron Matilde y Germán, los rojos impresionaron a los chefs con “Obregón Montero a las brasas”, un plato en el que el cordero fue la estrella.

Posteriormente, llegó a la mesa el plato de los amarillos, Laura, Stephanie y Mauricio sirvieron “cordero enamorado” otra propuesta de cordero con dos versiones de la proteína.

Finalmente, Paty y Paco sirvieron su “pollito fresa”, pero el término del pollo y las especias en el puré de papa los dejaron en desventaja ante los otros cocineros.

Te puede interesar: Los errores se vuelven imperdonables en MasterChef Celebrity.

Algo inédito sucedió, la competencia estaba muy pareja y todo se decidiría con el pan de elote que los cocineros debían cocinar solo en la parrilla.

Después de degustar el postre, los jueces anunciaron que Matilde Obregón y German Montero eran los ganadores del reto de campo de MasterChef Celebrity, y también reconocieron el gran trabajo que hicieron el resto de los cocineros.

Mira la galería aquí.

