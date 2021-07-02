MasterChef Celebrity México: Ellos serán nuestros jueces expertos.

Ellos serán nuestros jueces expertos en MasterChef Celebrity México. Conoce a quienes calificarán el sazón y sabor de los platillos de los famosos en cada episodio.

Una vez más, nuestros jueces marcarán un exigente nivel de competencia entre los participantes de la cocina más famosa de México, sin importar que se trate de grandes celebridades del mundo de la actución, música, deporte y conducción en nuestro país.

El chef Herrera regresa a nuestra cocina más irreverente que nunca y a la espera que los participantes de MasterChef Celebrity logren conquistar su paladar. También, no podía faltar el chef JoséRa Castillo, quien viene dispuesto a sacar lo mejor de nuestras celebridades en las artes culinarias.

Si se trata de MasterChef Celebrity, no podía faltar el chef de la realeza, nuestro querido Fernando Stovell, quien continuará trayendo su sazón y conocimiento a nuestra competitiva cocina que esta vez estará llena del glamour de las estrellas.

La bella y exigente Betty Vázquez está lista para probar los menús de los famosos, además de que será quien descubrirá grandes talentos entre los famosos que llegan a nuestro querido y emblemático reality de cocina.

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20 estrellas brillarán en el firmamento de MasterChef Celebrity

20 estrellas brillarán en el firmamento de MasterChef Celebrity, entre ellas está nuestra querida Jimena Pérez 'Choco', Aristeo Cázares, Laura Zapata, Stephanie Salas, Mauricio Islas, Laura Flores, William Valdés, entre otros.

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