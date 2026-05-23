¿Malas energías? Así fue la inesperada limpia que hicieron en MasterChef 24/7 previo al domingo de eliminación (VIDEO)
Los participantes de MasterChef 24/7 están usando todas sus cartas antes de enfrentar el domingo de eliminación.
El domingo de eliminación está a la vuelta de la esquina, es por eso que los cocineros de MasterChef 24/7 están usando todos sus recursos para conseguir el mejor desempeño mañana domingo 24 de mayo por la noche, sí, incluso han recurrido a las limpias. Esto fue todo lo que pasó en la cocina más famosa de México.