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¿Malas energías? Así fue la inesperada limpia que hicieron en MasterChef 24/7 previo al domingo de eliminación (VIDEO)

Los participantes de MasterChef 24/7 están usando todas sus cartas antes de enfrentar el domingo de eliminación.

El domingo de eliminación está a la vuelta de la esquina, es por eso que los cocineros de MasterChef 24/7 están usando todos sus recursos para conseguir el mejor desempeño mañana domingo 24 de mayo por la noche, sí, incluso han recurrido a las limpias. Esto fue todo lo que pasó en la cocina más famosa de México.

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