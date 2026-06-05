Chefs explican que los Cocineros deben de levantar las manos al finalizar por lo que descalificaron a Lula

Momentos de tensión se vivieron cuando los chefs recordaron a los cocineros que debían levantar las manos inmediatamente al concluir el tiempo del reto. Pese a la advertencia, Lula no respetó la indicación, por lo que fue descalificada este viernes de Salvación, dejando una de las decisiones más contundentes de la jornada de MasterChef 24/7.