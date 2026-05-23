Michelle recordó en MasterChef 24/7 el duro momento en que descubrió que le eran infiel (VIDEO)

Las confesiones dentro del Mundo MasterChef 24/7 siguen saliendo a la luz, y el nivel va subiendo, pues esta noche, Michelle aseguró que ella nunca ha sido infiel, sin embargo, recordó la manera en que descubrió cómo la estaban engañando, e incluso, el momento de la confrontación la hizo perder la cabeza debido a este delicado motivo.