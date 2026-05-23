Ramahá asegura que Lancer podría enamorarse de él en MasterChef 24/7 y la reacción de sus compañeros impactó (VIDEO)
La conversación subió de tono con estas fuertes declaraciones en MasterChef 24/7.
La noche sigue subiendo de tono previo al domingo de eliminación en MasterChef 24/7, y por supuesto, las confesiones siguen apareciendo en la cocina más famosa de México. En este caso, tocó el turno de Ramahá, quien confesó que tiene una especie de shippeo con Lancer, sin embargo, cree que pese a lo que muchos podrían pensar, sería más sencillo que el polémico participante se enamore del artesano, que al revés.