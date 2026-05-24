“Se me subió el muerto": Michelle pasó una mala noche previo al domingo de eliminación en MasterChef 24/7

En este primer domingo de eliminación en MasterChef 24/7, los cocineros que tienen delantal negro están sintiendo la presión por la posibilidad de quedar fuera de la competencia. Y una de las que no está soportando los nervios es Michelle, quien luego de una semana en la que no pudo dormir bien por el ruido, tuvo una experiencia paranormal que la dejó muy asustada porque asegura que “se le subió el muerto” tres veces.