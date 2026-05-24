¿Traición? Carmen se reconcilia con Ramahá y confiesa que no le gustan las actitudes de Michelle en MasterChef 24/7

A pesar de que se han hecho muy cercanas con la convivencia, Carmen está en desacuerdo con varios de los comportamientos que tiene Michelle, una de las participantes más polémicas de MasterChef 24/7. Y es que tal como le contó a Ramahá, a él lo considera un amigo y sabe que estuvo mal que su compañera se queje tanto de las personas que roncan, sobre todo porque Carmen considera una falta de respeto que Michelle siempre quiera despertar a Lula para que la deje dormir.