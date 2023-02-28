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FOTOS | ¡Mati no está acostumbrada a perder y rompe en llanto!

Mati Álvarez “Terminator” había estado pasando momentos complicados en Exatlón All Star, pues la victoria no se le había dado. ¿Por qué lloró? Te contamos.

Por: Tv Azteca

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