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FOTOS | Las canciones que Christian Nodal ha dedicado por puritito amor.

Christian Nodal tiene un amplio repertorio, pero estas son las que el cantante ha dedicado por amor y que tú también puedes usar. Te contamos en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

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