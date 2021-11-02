FOTOS | Terminaron investigaciones, esto se determinó del caso Octavio Ocaña.

¿Por qué murió el actor Octavio Ocaña?

Hace unos días te dimos la lamentable noticia de que el joven actor Octavio Ocañas, habías fallecido, al parecer víctima de delincuencia, pero no era un hecho, pues no había investigaciones... Checa las fotos AQUÍ.

Este domingo 31 de octubre, La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que llevó a cabo diversos dictámenes periciales respecto al fallecimiento de Octavio Ocaña, de 22 años de edad, el cual perdió la vida por un impacto de arma de fuego en la cabeza mientras conducía una camioneta en la autopista Chamapa-Lechería en el municipio de Atizapán de Zaragoza.

El Ministerio Público llevó cabo entrevistas a los dos acompañantes del actor y refirieron que habían estado consumiendo bebidas alcohólicas. Policías les pidieron que se detuvieran, Octavio aceleró la camioneta para evitar ser detenido y esto provocó una persecución que se extendió hasta la autopista Chamapa-Lechería...

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En el comunicado refirieron que los dictámenes periciales realizados señalan lo siguiente:

“El dictamen de mecánica de hechos refiere que durante su huida, el conductor perdió el control, salió de la cinta asfáltica y se impactó sobre su parte delantera derecha; en este momento y a consecuencia de la dinámica de este percance el conductor presumiblemente accionó el arma de fuego que portaba en su mano derecha...

El disparo del arma produjo en Octavio una lesión con características de orificio de entrada ubicado en parietal derecho y orificio de salida en parietal izquierdo, en ángulo ascendente. De la trayectoria de la bala se desprende que ésta fue disparada desde el interior del vehículo y por la persona que la portaba...

El dictamen de toxicología realizado a la persona fallecida determinó positivo a alcohol, con presencia de etanol por arriba del punto de corte (80mg/ml), con una concentración de 143/mg/dl; de igual manera, resultó con presencia de tetrahidrocannabinol por arriba del punto de corte (50ng/ml), la cual fue mayor a 100ng/ml.

En la inspección realizada en la camioneta se encontraron tres latas de cerveza vacías, así como una botella de vidrio, que también estaba vacía.

De los resultados de los dictámenes periciales antes descritos, así como de los testimonios ante el Ministerio Público de los acompañantes del occiso y de los policías municipales que realizaron la persecución señalada, se concluye que a consecuencia del impacto de la camioneta, accidentalmente Octavio N disparó a sí mismo el arma de fuego que tenía en la mano derecha, la bala le impactó en la cabeza y por esta lesión perdió la vida cuando era trasladado al hospital para recibir atención médica.

Familiares, amigos, compañeros de trabajo y cibernautas, difieren... Pues dicen que Octavio era un chico sano, responsable, bueno... ¿En qué terminará todo esto? Seguimos atentos a más información.

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