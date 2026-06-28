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Estos son los mimics, aspecto de lo paranormal que preocupa a muchas personas actualmente
Algunas personas aseguran que se encontraron con mimics en su casa o lugar de trabajo. Por eso la parapsicología explica de qué se trata este fenómeno.
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¿Donald Trump CONFIRMA la existencia de extraterrestres? Sube inquietante video a redes sociales
¿Están entre nosotros? Donald Trump comparte un video inquietante que sugiere los extraterrestres SÍ existen
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Ex reina de belleza mató a sus 3 hijos y quedó libre... ¿quién es?
La reina de belleza fue la protagonista de una escena de horror que realmente causó estragos en los que supieron de dicha situación. Esto sucedió.
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Graban a supuesta bruja volando sobre Catemaco, Veracruz | VIDEO
El video de una bruja volando sobre uno de los caminos rurales de Catemaco ha causado una gran conmoción en las redes sociales.
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Cámara de seguridad capta a entidad sin cabeza caminando en jardín | VIDEO
Una cámara de seguridad logró captar una extraña entidad que ha dejado sin palabras a los usuarios de redes sociales.
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Captan supuesto fantasma en una iglesia de Azcapotzalco | VIDEO
Un video de actividad paranormal ha vuelto a conquistar las redes sociales, pues un supuesto fantasma apareció en una iglesia.
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Graban en video a aterradora niña fantasma en fábrica | VIDEO
Nuevamente, una aparición volvió a causar estragos, ya que una entidad fue captada por una cámara de seguridad.
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Youtubers vuelven al kilómetro 31 y graban una sombra que los seguía | VIDEO
Un equipo de youtuber regresó al temido kilómetro 31, donde se llevaron una sorpresa que podría generarle miedo a cualquier persona.
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Guardia de seguridad graba gritos paranormales en supermercado
Un guardia de seguridad tuvo el valor de grabar su ronda de vigilancia en un supermercado, pero se recibió una sorpresa espeluznante.
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Exhiben al fantasma Platanoff en el Metro de la CDMX
Conoce una de las leyendas más tenebrosas del Metro de la Ciudad de México, la cual ha asustado a más de uno.
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