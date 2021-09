El día que Paulina Rubio le enseñó a Edith Márquez a defenderse.

La cantante de Regional Mexicano recordó cuando sus excompañeros de Timbiriche le hicieron la vida de cuadritos y cómo la “Chica Dorada” fue su mejor apoyo.

Para la cantante mexicana Edith Márquez haber pertenecido al grupo Timbiriche no fue un momento agradable, pues lejos de lo que se pudiera imaginar, vivió momentos difíciles.

Muy diferente fue para la también actriz la experiencia que vivió en la producción de Papá Soltero con la que debutó, pues se llevaba muy bien con sus compañeros, contrario a cuando estuvo en Timbiriche, donde los demás integrantes le hacían la vida de cuadritos.

Edith contó que ella veía a “Los timbiriches” cuando estaban en Vaselina y quería ser como ellos, por eso, se aprendía todas las canciones y las coreografías.

Según contó a Yordi Rosado, sus inicios con Timbiriche fueron difíciles: “El primer año yo decía ‘estos escuincles ¿qué onda?’, me hacían la vida de cuadros. Todo el mundo me hizo el feo, aquí te vas a ganar un lugar dentro de la agrupación”.

La cantante reveló que sufrió de bullying por parte de sus compañeros: “Era desconectarme el micrófono en pleno concierto, me decían chapulín en los conciertos y en el micrófono”.

La intérprete de Olvídalo confesó que los que peor la trataron fueron Diego Schoening, Eduardo Capetillo y Alix Bauer y que quien la enseñó a defenderse de todos fue Paulina Rubio.

Edith Márquez también contó que los ataques los sufrió también cuando era niña, pues cuando participó en el festival Juguemos a Cantar, pues sus compañeras la criticaban por su vestuario que no era de marca.

“Ahí me molestaban unas niñas que decían como ‘Ay, ya llegó la del payasito de Aurrerá’ y yo decía: ‘¿Por qué les molesta?, ¿Qué tiene de malo que no tenga un payasito que no sea de (la marca) Miguelito?’. Mis papás nunca me enseñaron lo que era la envidia. Si a alguien le iba bien, a mí me encantaba la idea, entonces yo no entendía porqué les molestaba si no traía un payasito de marca”, aseguró Márquez.

