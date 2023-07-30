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FOTOS | Rauw Alejandro exige a los fans de Rosalía que lo dejen en paz, ¡ahora sí está enojado!

La expareja más querida del entretenimiento aclaró que no terminó por una infidelidad, pero los fans de la española tachan de mentiroso al puertorriqueño. Te contamos lo que dijeron en fotos.

Por: Maribel Velázquez

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