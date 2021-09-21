¡Nuevos refuerzos! Kevin para Conquistadores y Heber para Guardianes.

El lunes llegaron refuerzos de lujo a Exatlón México, ¡uno para cada equipo! Y aunque uno robó más reflectores que el otro, ¡uno brilló más! Te contamos lo que sucedió.

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Refuerzos Exatlón Heber y Kevin.

Desde aquella primera y épica temporada de Exatlón México, los atletas que formaron parte de la aventura, inspiraron a más niños y jóvenes a hacer deporte, a no darse por vencidos, a luchar pos sus sueños, ¡a ser como ellos! Las nuevas generaciones de atletas que participan en el reality, también se vieron inspirados por aquella primera temporada, ¡y ahora están cumpliendo sus sueños de poder portar la playera roja o azul en esta quinta temporada de Guardianes vs. Conquistadores! En la que también hay caras conocidas de otras emisiones y un nivel espectacular.

De igual forma, han llegado refuerzos a ambos equipos durante estas semanas, ¡y este lunes llegaron a estas tierras y a estas playas dos que seguro inspirarán a muchos en casa y aportarán a sus equipos!

Estamos hablando de Heber Gallegos “Thunder” y Kevin Cerda. Nuestro querido Heber participó en la tercera temporada de Exatlón México y sin duda es de los atletas más grandes, fuertes, rápidos, potentes y espectaculares que hemos visto; ¡no por nada fue finalista! Se disputó la final contra Heliud Pulido, y aunque no ganó, nos regaló la final más cerrada en la historia del programa.

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Muchos fans lo pedían para Titanes vs. Héroes, la cuarta temporada en la que se juntó lo mejor de lo mejor de las otras emisiones, pero otros planes que el atleta tenía, impidieron que pudiera ir, ¿se imaginan un duelo entre él y Aris? ¡Impresionante!

Pero esta vez está de regreso, está muy emocionado y quiere adaptarse y aportar a su equipo, ¿será que está en la misma forma que hace un par de años?

Kevin Cerda, refuerzo del equipo azul, tiene 27 años, es de Sonora y es gimnasta. Muchos comentarios al principio, fueron sobre la desigualdad que había entre traer a un finalista para un equipo y a un atleta nuevo para el otro, ¡pero Kevin demostró lo contrario! Disfrutó el circuito, dio el corazón, no tenía presión de nada, ¡y logró ganarle a Heber en su primera pasada!

Se mostró muy rápido, fuerte, ágil y con mucha templanza a la hora del tiro que poco a poco irá puliendo. ¡Es gimnasta! Y en la historia del reality hemos visto cómo a los gimnastas se les facilitan los circuitos, pues es un deporte súper completo.

¿Será que da la sorpresa y de ahora en adelante es uno de los rivales a vencer? ¡Ya lo iremos viendo!

Recuerda que Exatlón México, Guardianes vs. Conquistadores, ya inició. Lunes a jueves 7:30 p.m. y domingos 8:00 p.m. por Azteca UNO.

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