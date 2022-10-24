  • Cerrar Sesión
uno nuevo
Logo Azteca UNO especiales
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Autenticando...

FOTOS | ¡Novia colosal! Ella es la pareja de Keno Martell. ¡Una reina de belleza!

Keno Martell de Exatlón México, ya encontró el amor. Te presentamos a Regina Peredo, la novia de “The Playmaker”.

Por: TV Azteca

Keno selfie.jpg
Keno jugando americano.jpg
Keno fit.jpg
Keno sonrisa.jpg
Keno de vacaciones.jpg
Keno entrenando.jpg
Keno en la nieve.jpg
Keno en bici.jpg
Keno con lentes.jpg
Keno en un lago.jpg
Keno comiendo helado.jpg
Keno y Regina sonriendo.jpg
Keno y Regina enamorados.jpg
Keno y Regina selfie.jpg
Keno y Regina en la playa.jpg
Regina trabajando.jpg
Regina en Roma.jpg
Regina en USA.jpg
Regina en un lago.jpg
Regina en un columpio.jpg
Regina en paris.jpg
Regina selfie.jpg
Regina selfie en el espejo .jpg
Regina selfie (2).jpg
Regina foto en el espejo.jpg
Regina desayunando .jpg
Regina en bikini.jpg
Regina con lentes.jpg
Regina de vacaciones .jpg
Regina de blanco .jpg
/
Keno selfie.jpg
Keno jugando americano.jpg
Keno fit.jpg
Keno sonrisa.jpg
Keno de vacaciones.jpg
Keno entrenando.jpg
Keno en la nieve.jpg
Keno en bici.jpg
Keno con lentes.jpg
Keno en un lago.jpg
Keno comiendo helado.jpg
Keno y Regina sonriendo.jpg
Keno y Regina enamorados.jpg
Keno y Regina selfie.jpg
Keno y Regina en la playa.jpg
Regina trabajando.jpg
Regina en Roma.jpg
Regina en USA.jpg
Regina en un lago.jpg
Regina en un columpio.jpg
Regina en paris.jpg
Regina selfie.jpg
Regina selfie en el espejo .jpg
Regina selfie (2).jpg
Regina foto en el espejo.jpg
Regina desayunando .jpg
Regina en bikini.jpg
Regina con lentes.jpg
Regina de vacaciones .jpg
Regina de blanco .jpg
Keno selfie.jpg
Keno jugando americano.jpg
Keno fit.jpg
Keno sonrisa.jpg
Keno de vacaciones.jpg
Keno entrenando.jpg
Keno en la nieve.jpg
Keno en bici.jpg
Keno con lentes.jpg
Keno en un lago.jpg
Keno comiendo helado.jpg
Keno y Regina sonriendo.jpg
Keno y Regina enamorados.jpg
Keno y Regina selfie.jpg
Keno y Regina en la playa.jpg
Regina trabajando.jpg
Regina en Roma.jpg
Regina en USA.jpg
Regina en un lago.jpg
Regina en un columpio.jpg
Regina en paris.jpg
Regina selfie.jpg
Regina selfie en el espejo .jpg
Regina selfie (2).jpg
Regina foto en el espejo.jpg
Regina desayunando .jpg
Regina en bikini.jpg
Regina con lentes.jpg
Regina de vacaciones .jpg
Regina de blanco .jpg

Contenido relacionado