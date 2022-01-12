FOTOS | Tiktoker falsifica prueba positiva de COVID-19 para ir a un evento.

Sin duda, TikTok es la plataforma más exitosa en la actualidad. Gracias a ella podemos ver tips, noticias, tendencias y más... Además, la red social ha servido como plataforma para que muchas personas talentosas de todos los medios sean vistas y reconocidas. Tal es el caso de Rod Contreras, chico mexicano que es muy famoso en TikTok por su forma tan increíble de bailar.

Desde hace dos años que la plataforma comenzó a subir en popularidad, Rod ha estado presente y en el top, junto con un grupo de influecers más.

Pero no todo ha sido reconocimiento y miel sobre hojuelas para el joven tiktoker, pues hace unos días el “hate” no para en su cuenta. ¡Y es que internautas lo tachan de irresponsable! Pues en una transmisión en vivo, confesó que falsificó una prueba positiva de COVID-19 para asistir a una importante ceremonia de premios.

¿Qué fue exactamente lo que pasó? Te contamos los detalles en las fotografías, mira la galería completa.