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FOTOS | Rosalía y Rauw Alejandro: así fue la historia de amor de la española y el puertorriqueño

Los cantantes han decidido terminar su relación después de tres años de noviazgo y cuatro meses de compromiso. Todos los detalles en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

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