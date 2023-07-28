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FOTOS | Rosalía y Rauw Alejandro aseguran que no terminaron por infidelidad

Pasaron ya varios días después de que se supiera sobre el rompimiento de Rosalía y Rauw Alejandro... ¡Y ya rompieron el silencio! Te contamos lo que dijeron en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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