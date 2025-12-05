Pagan 100,000 pesos por moneda antigua de 50 pesos difícil de encontrar

Las monedas conmemorativas son las que han acaparado casi por completo las miradas de las y los coleccionistas que están dispuestos a pagar una fortuna por ellas. Sin embargo, también destacan otras cuyo valor se mide gracias al apartado histórico que tienen, destacando esta moneda antigua de 50 pesos.

La moneda antigua de 50 pesos que conocerás a continuación ya no forma parte del mercado actual, por lo que ya no tiene un valor per sé; sin embargo, son muchas las personas quienes están dispuestas a pagar hasta 100,000 pesos por tenerla en sus vitrinas. ¿A qué se debe esta situación?

¿Cuáles son las características de esta moneda antigua de 50 pesos?

La primera gran característica de esta moneda antigua de 50 pesos es que forma parte de la representación de la Diosa de la Luna, la cual también se conoce como Coyolxauhqui. Esta representación nacional hace que su valor, según su dueño, se expanda a precios inimaginables de acuerdo con su valor original.

Mercado Libre

Cabe mencionar que esta moneda antigua de 50 pesos ya no forma parte del mercado nacional, lo cual, de cierta forma, podría aumentar aún más su valor debido a la escasez que tiene en relación a otras monedas conmemorativas como las de la Independencia o Revolución Mexicana, por citar solo un par de ejemplos.

Y es que, según el Banco de México, esta pecunia de la numismática tiene un peso de 19.8 gramos, así como un diámetro de 35 mm y un canto estriado. Su material es cuproníquel, tiene un valor nominal de 50 pesos, forma parte de la Familia A y su año de emisión es 1982, por lo que, además de contar con el rostro de la Diosa de la Luna, también se vislumbra el Escudo Nacional Mexicano.

¿Por qué su dueño pide hasta 100,000 pesos por esta moneda antigua?

El dueño de esta moneda antigua de 50 pesos no brinda mayores detalles respecto a la razón por la cual pide 100,000 pesos en Mercado Libre más que el hecho de ya “estar usada”. Ante ello, expertos en numismática recomiendan verificar el valor de las monedas antes de desembolsar mucho dinero por ellas.

