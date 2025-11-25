Lanzan nueva visa americana con CITA EXPRÉS; este es el requisito que debes cumplir

El gobierno de los Estados Unidos ha lanzado un comunicado en el que confirma la “llegada” de una nueva visa americana que, a diferencia de la tradicional, contará con citas exprés. Ante ello, debes saber que, para adquirirla, necesitarás contar con un requisito fundamental para el trámite.

Como sabes, las citas para adquirir la visa americana cuentan con un retroceso importante que hace que estas tarden meses o incluso años en llegar. Sin embargo, esta situación cambiará para el 2026 gracias a la llegada de una nueva visa cuyo objetivo es atraer a más gente a los Estados Unidos.

¿Qué requisito necesitas para la nueva visa americana con cita exprés?

Estados Unidos, en conjunto con la FIFA, han lanzado una alternativa que consiste en una visa americana con el nombre de FIFA Pass. El comunicado lanzado por la federación deportiva explica que es un programa que logra obtener una cita exprés para tramitar este documento.

No obstante, las o los interesados en tramitar esta nueva visa americana tendrán que atenerse a un requisito fundamental, el cual es que el beneficiario cuente con un boleto para alguno de los partidos que se lleve a cabo en la próxima Copa del Mundo, lo anterior en relación al programa de la FIFA con los Estados Unidos.

Cabe mencionar que el FIFA Pass estará disponible únicamente en dos consulados de México, siendo estos Tijuana y Nogales. Además, el portal Terra menciona que este documento se podrá solicitar a principios del 2026, aunque esta información no está confirmada por el gobierno en turno.

¿Cuándo es el Mundial 2026?

La Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá tendrá su primer partido el 11 de junio del 2026. Serán un total de 48 las selecciones que formen parte de este evento, y si bien la Selección Mexicana disputará sus primeros partidos en territorio nacional, si escala posiciones podría jugar en campos estadounidenses.