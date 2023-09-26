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FOTOS | Niñera de los hijos de Shakira ha empezado a facturar bien y bonito gracias a su patrona

Mujer que aparece en “El jefe” de Shakira descubrió que Clara Chía se comía la mermelada de su patrona. Todos los detalles en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

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clara chia regresa a instagram
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