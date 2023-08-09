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FOTOS | Shakira y Piqué fumaron la pipa de la paz

La expareja tomó la sabía decisión de no seguir atacándose, ¡y lo hicieron por dos poderosas razones! Todos los detalles en las fotos

Por: Maribel Velázquez

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