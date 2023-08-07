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FOTOS |Shakira le sale hasta en la sopa a Piqué

El karma persigue a Piqué a todos lados. Todos los detalles en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

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