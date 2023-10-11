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FOTOS | ¿Shakira empujó a una fan? Dicen que es tan prepotente como Piqué

La cantante colombiana Shakira, está en el ojo del huracán nuevamente, ¡pues ahora se filtró un video en el que presuntamente empuja a una fan!

Por: Ana Patricia Pérez

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