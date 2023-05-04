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FOTOS | Evelyn o Sol, ¿quién es la azul más fuerte para la final?

Exatlón All Star temporada dos, está cada vez más cerca de la final, ¡y Evelyn y Sol están a nada de lograrlo! ¿Quién es más fuerte en la competencia? Te contamos.

Por: Ana Patricia Pérez

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