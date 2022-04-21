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FOTOS | Conoce a los conductores y participantes de "Soy Famoso, ¡Sácame de aquí!".

TV Azteca apuesta por este tipo de formato. Un reality de aventura y muchas pruebas muy extremas. ¡Mira quiénes participarán!

Por: TV Azteca

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