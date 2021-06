Así fue el paso de Steph Gómez en Exatlón México. Descansa en paz.

Steph Gómez participó en dos temporadas de Exatlón México. Recordamos con mucho cariño a nuestra querida “Antorcha Humana”.

Lamentamos profundamente el fallecimiento de Steph Gómez, atleta de Exatlón, pero también compañera, cómplice y amiga. La recordamos con mucho cariño, así fue como la conocimos...

Steph Gómez, Contendiente en Exatlón méxico temporada tres.

Nuestra querida Steph formó parte del equipo azul de Contendientes en la tercera temporada de Exatlón México. Se convirtió en una de las atletas más fuertes de la competencia, pues entragaba la mayoría de sus puntos al equipo. Su mayor rival siempre fue Mati Álvarez con quien además de tener una competitividad sana, también formó una bonita amistad.

Sin duda era uno de los pilares más fuertes y grandes del equipo, cuando de pronto enfermó, ¡justamente de las vías respiratorias! Comenzó tos, pero no quería dejar de jugar o salir de la competencia, por ello le decía a la producción que se encontraba bien, que no se sentía mal. No fue hasta que le costó trabajo respirar, que le dijo a los doctores del programa, la revisaron y ya tenía problemas respiratorios más serios, así que tuvo que abandonar la competencia para recuperarse. “No hay medalla, no hay victoria que sea más importante que nuestra salud”. Dijo Antonio Rosique al despedirla luego de 14 semanas de competencia el día 19 de noviembre del 2019, cuatro meses antes de que iniciara la pandemia en el mundo.

Steph Gómez, He´roe en Exatlón México temporada cuatro.

Luego de casi un año, comenzó la temporada de Exatlón que todos esperaban, Titanes vs. Héroes, en donde participaban los mejores atletas de las tres temporadas anteriores. Obviamente Steph tenía que ser parte de la emisión, pues quería su revancha luego de salir por enfermedad un año antes, ¡tenía mucho más que dar y demostrar!

Así fue como inició la temporada, acoplándose, ya sana, disfrutando cada momento, nunca dejando al equipo, querida por fans azules y rojos, porque eso demostró nuestra querida “Antorcha Humana”, no importa el equipo, no importa el color, todos somos valiosos, todos somos seres que sentimos, nos esforzamos y amamos, por ello siempre demostró empatía, respeto y admiración hacia los atletas del equipo contrario, ¡por ello los fans de ambos equipos la querían tanto!

Lamentablemente, una lesión volvió a dejarla fuera de la competencia. Corría en el circuito del lodo, y al caer de una resbaladilla, ¡sufrió una fractura de tibia! Esto sucedió al finalizar apenas la segunda semana de competencia, en el episodio 10, el 11 de septiembre del 2020.

Nadie entendía por qué volvía a suceder, por qué de nuevo a ella, pero se fue como una grande, como una verdadera heroína, con el amor, respeto y admiración de sus compañeros de aventura y de todos los fans en México.

Lamentablemente nueve meses después falleció a causa del virus que aqueja al mundo entero, COVID-19. Aún cuidándose mucho, estando sumamente fuerte, sana, bien alimentada, su momento de partir llegó. ¡No bajemos la guardia! Esto aún no termina.

¡Te queremos, querida Steph! Tu llama arderá siempre en nuestros corazones.

