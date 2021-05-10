FOTOS: Arduos juegos ponen a prueba la destreza de los sobrevivientes.

Los sobrevivientes regresaron a sus refugios y Pablo Martí no tardó en expresar molestia por haber sido nominado por sus compañeros al juego de la extinción de Survivor México. Argumentó que él administrará los alimentos que recolecta y solamente apoyará a los sobrevivientes que también lo apoyen.

Kristal Silva, de la tribu Jaguar le expresó a sus compañeros que posiblemente la nominación de Pablo fue por la negociación que tuvo con Sargento Rap en el concejo de capitanes. Cyntia González aseguró que Pablo será egoista con los suministros que tenga.

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Sargento Rap deja sin cobijas e impermeables a los Jaguares al perder frente a Pablo Martí.

Carlos Guerrero ‘Warrior’ da la bienvenida a los sobrevivientes para enfrentarse al juego por el tótem de inmunidad grupal, sin embargo advirtió que nuevamente los capitanes de las tribus tenían que enfrentarse en un juego para evitar perder sus cobijas e impermeables.

Pablo Martí resultó victorioso con su destreza y estrategia, además de que Sargento Rap fue penalizado por movimientos bruscos durante el juego. La tribu Halcón perderá sus cobijas e impermeables por unos cuantos días.

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Un emocionante juego por equipos en las playas de Survivor México determinó a la tribu Jaguar como ganadora de ambos tótems de inmunidad grupal. La tribu Halcón deberá votar por un tercer sentenciado al juego de la extinción de Survivor México.

Bárbara Falconi rompe en llanto por ser sentenciada al juego de eliminación de Survivor México.

Adianez Hernández y Natalia Alcocer comentaron que nominarán a Bárbara Falconi para que no continúen las incomodidades en la tribu Halcón, además expresaron que Brissia y Pablo tienen ventaja porque han comido proteínas.

Bárbara Falconi le agradeció a su tribu por ser sentenciada ya que sabía que ser sentenciada era una especie de castigo y llora ante las cámaras de Survivor México.

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Brissia, Bárbara Falconi y Pablo Martí se enfrentaron al juego de la extinción de Survivor México. Bárbará resultó victoriosa en el primer encuentro gracias a su destreza en el armado del rompecabezas.

Pablo Martí fue el encargado de terminar con la aventura de Brissia mediante un reñido armado del acertijo de números del juego de eliminación de Survivor México.

