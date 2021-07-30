FOTOS: Batalla por equipos, capitanes y recompensas Survivor.

Los sobrevivientes de Survivor México aplaudieron y felicitaron a Adianez Hernández quien después de 17 semanas logró conseguir su primer collar de inmunidad individual. Pablo Martí confesó ante cámaras que está decepcionado por su rendimiento.

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Adianez Hernández le reveló a sus compañeros que se emocionó por su triunfo y demostró que está a la altura de los sobrevivientes más fuertes de Survivor México, además remarcó que la estrategia es solamente juego y no deben tomarse personal la decisión que vaya a tomar.

Top Ten de sobrevivientes de Survivor México se enfrentan por capitanía en Survivor México.

Carlos Guerrero “Warrior” le dio la bienvenida a los sobrevivientes y les reveló que se enfrentarán en un arduo juego para determinar a dos capitanes para las próximas pruebas, además de disfrutar de un postre preparado por “Warrior”.

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Después de dos trepidantes batallas colosales entre los sobrevivientes de Survivor México. Pablo Martí y Julio Barraza resultaron victoriosos, convirtiéndose en capitanes para los siguientes juegos en Survivor México.

Paco Pizaña planea aliarse con Cyntia González en Survivor México.

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Paco Pizaña aprovechó la noche para confesarle a Cyntia González que se dejó vencer por Pablo Martí pues tiene planeado formar alianza con ella y con Julio Barraza. Cyntia González no confía mucho en la supuesta alianza de Paco.

Fernando Vélez se acercó con Julio Barraza y le reveló que votó por Gary Centeno porque le estorbaba en los juegos de Survivor México. Alejandra Toussaint quedó inconforme con la acción de Fernando sin embargo él le propuso a Julio que Jorge sea el siguiente nominado a lo que Julio sugirió que Alejandra también debería salir de Survivor México.

Diez sobrevivientes, divididos en dos equipos, liderados por Pablo Martí y Julio Barraza se enfrentaron para obtener una increíble recompensa. Después de una ardua batalla en la playa de Survivor México, el equipo de Pablo resultó victorioso.

