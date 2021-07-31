FOTOS: El arte de atacar y defender para obtener la victoria Survivor.

Los sobrevivientes regresaron a su refugio y Paco Pizaña aprovechó para disculparse con Jorge Ortín por haberlo responsabilizado por la derrota en el juego anterior. Paco reveló ante cámaras que apostó todo con la fuerza de Jorge y no resultó así.

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Jorge Ortín entre lágrimas revela que no se siente a gusto con la avaricia y las malas reacciones de sus compañeros de Survivor México. Cyntia González y Julio Barraza se reunieron para planear su estrategia pues Paco Pizaña reveló que está abierto a propuestas de alianzas.

Cyntia González lastimó gravemente a Adianez Hernández en el juego de Survivor México.

Jorge Ortín asustó a sus compañeros pues sufrió un desmayo en el refugio de Survivor México. Paco Pizaña reveló ante cámaras que le brindará apoyo inminente para los próximos juegos y recompensas.

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Carlos Guerrero “Warrior” reunió a los sobrevivientes que se enfrentarán en una feroz batalla cuerpo a cuerpo. Pablo Martí y Julio Barraza eligieron a los integrantes de sus equipos para disputar la invaluable recompensa, una fiesta en un yate.

Después de un feroz enfrentamiento, Adianez Hernández tuvo que ser retirada a revisión médica pues Cyntia González la golpeó por accidente. El equipo de Julio Barraza resultó victorioso con un marcador muy cerrado.

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Una recompensa inconmensurable en juego, Carlos Guerrero “Warrior” reunió a los sobrevivientes para enfrentarse en un duelo de resistencia en la alberca de Survivor México para disfrutar de una comida exclusiva en Punta Cana.

Traiciones, alianzas y estrategias ocultas en Survivor México.

Los sobrevivientes de Survivor México tenían que sujetarse de la barra metálica, aquellos sobrevivientes que mantuvieran la mirada sobre la barra metálica y cargando el peso establecido por las reglas ganarían. Carlos Guerrero “Warrior” repartió costales con una moneda secreta aquellos sobrevivientes que coincidan con los símbolos acompañarán a los ganadores de la recompensa.

Sargento Rap y Adianez Hernández acompañarán a Fernando Vélez y a Pablo Martí, ganadores de la recompensa inconmensurable de Survivor México. Jorge Ortín y Alejandra Toussaint han notado que Fernando Vélez ha traicionado a algunos de sus compañeros y no ha respetado los convenios.

